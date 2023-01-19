في واحدة من الأحداث الرياضية التاريخية، يواجه فريق موسم الرياض، المكون من نجوم النصر والهلال نظيره، فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم (الخميس) عند تمام الساعة الـ8:00 مساءً على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. تأتي هذه المواجهة ضمن فعاليات موسم الرياض، وتم تشكيل الفريق من نجوم قطبي الكرة السعودية النصر والهلال، إذ تم اختيار 22 لاعباً يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويقوده المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، واللاعبون الأجانب الذين تم اختيارهم: الكوري الجنوبي جانج هيون سو، الثلاثي البرازيلي لويس جوستافو، ماتيوس بيريرا، وأندرسون تاليسكا، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، البيروفي أندري كاريلو، والمالي موسى ماريجا، أما اللاعبون المحليون فهم: محمد العويس، أمين بخاري، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، علي لاجامي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، سامي النجعي.فيما يدخل فريق باريس سان جيرمان هذا اللقاء بكامل نجومه، يتقدمهم قائد أبطال العالم ليونيل ميسي ونجم البرازيل نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي والإسباني سيرجيو راموس، كما يتواجد المحترف المغربي أشرف حكيمي.وتتجه الأنظار في لقاء الليلة للمواجهة المرتقبة التي تجمع رونالدو بميسي بعد غياب 3 سنوات، إذ كان آخر لقاء جمع بينهما في دوري أبطال أوروبا عندما تغلب رونالدو بقميص يوفنتوس على ميسي بقميص برشلونة بثلاثية نظيفة، وسبق أن التقيا في 36 مواجهة، انتصر ميسي في 16 منها، فيما انتصر رونالدو في 11، وتعادلا في 9 مواجهات، وتمكن ميسي من إحراز 22 هدفاً في تلك المواجهات، فيما تمكن رونالدو من إحراز 21 هدفاً.