لا تتوقف الأحداث الرياضية العالمية عن التواجد في ملاعبنا الرياضية، إذ تتجه أنظار الكرة الأوروبية بصفة عامة والإيطالية بصفة خاصة، نحو استاد الملك فهد الدولي بالرياض عند تمام الساعة الـ10 من مساء اليوم (الأربعاء)، لمتابعة الديربي المنتظر الذي سيجمع أي سي ميلان بفريق إنتر ميلان على كأس السوبر الإيطالي.مع مطلع هذا الأسبوع، استمتع الجمهور الرياضي بالسوبر الإسباني، والليلة متعة كروية جديدة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في لقاء السوبر الإيطالي الذي يقام للمرة الثالثة في المملكة العربية السعودية، وهو لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ولا مكان إلا لبطل واحد، إما أن يحافظ الإنتر على لقبه السوبر بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، أو يخطفه ميلان الذي حققه قبل خمس سنوات ويبحث عن لقبه الثامن بقيادة مدربه ستيفانو بيولي.ويدخل الإنتر هذا اللقاء بحثاً عن اللقب السابع ومساواة خصمه في لقاء الليلة. ويعتمد المدرب سيموني على طريقة 3 - 5 - 2 بوجود المهاجمين لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو في خط المقدمة، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس الكاميروني اونانا، وأمامه ثلاثي الدفاع يتقدمهم القائد ميلان سكرينيار واتشيربي وباستوني.ويدخل ميلان هذا اللقاء بحثاً عن اللقب الثامن وتقليص الفارق بينه وبين يوفنتوس الأكثر تحقيقاً للقب إلى لقب واحد فقط. ويعتمد المدرب بيولي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 معتمداً في هجومه على الفرنسي المخضرم اوليفيه جيرو وخلفه الثلاثي اليكسيس ودياز ولياو، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس تاتاروسانو، وأمامه رباعي الدفاع يتقدمهم القائد كالابريا. ويأتي تنظيم هذا الحدث الكروي ضمن رؤية المملكة 2030، إذ سبق أن استضافت المملكة كأس السوبر الإيطالي مرتين، وكانت الأولى في عام 2018 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وانتصر فيها يوفنتوس بهدف دون مقابل من أمام ميلان الذي يظهر للمرة الثانية في المملكة، فيما كانت البطولة الثانية عام 2019 على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، وانتصر فيها لاتسيو بعد فوزه على يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف.