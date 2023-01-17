تنتظر السعودية القرار النهائي من الجمعية العمومية التابعة للاتحاد الآسيوي، التي ستعقد اجتماعها في العاصمة البحرينية المنامة في فبراير القادم، لحسم ملف استضافة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، إذ تعتبر «السعودية» الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة الكأس الآسيوية 2027، بعد إعلان الاتحاد القاري في مطلع ديسمبر الماضي انسحاب الهند من سباق الترشح رسمياً، ليصبح ملف «السعودية» المرشح الوحيد إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي.من جانب آخر، طلب مدرب المنتخب السعودي رينارد من اتحاد الكرة توفير مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولية التي تبدأ من 20 إلى 28 مارس القادم. ويسعى مدرب الأخضر لتجهيز الصقور للاستحقاقات القادمة، بداية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وكأس أمم آسيا القادمة في قطر.ويطمح المدرب الفرنسي رينارد لمتابعة المنافسات المحلية من أجل الوقوف على الأسماء التي سيختارها للمعسكر الإعدادي القادم.