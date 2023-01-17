انضم اللاعب الاتحادي عبدالرحمن العبود إلى قائد الفريق أحمد حجازي، ضمن قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف، إذ حصل العبود على الإنذار الثالث في مباراة الباطن ضمن الجولة الماضية. ويواجه الثنائي حجازي والعبود خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الفيحاء عند الساعة (6:00) من مساء الخميس القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة (14) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة العميد بعد الفيحاء أمام الطائي عند الساعة (6:00) من مساء السبت الرابع من فبراير القادم على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن الجولة (15) في الدوري.وكان المدرب سانتو فتح ملف مباراة الفيحاء بعد أن حرص على متابعة لقاء الرائد والفيحاء في الجولة الماضية، وقام بتدوين أبرز نقاط الضعف التي من الممكن الاستفادة منها في التحضيرات الفنية للمباراة القادمة، إذ يطمح المدرب الاتحادي في قيادة فريقه للفوز والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.