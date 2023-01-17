يفتقد الفريق النصراوي لخدمات اللاعب غوستافو في مباراة الاتفاق التي ستقام عند الساعة (8:30) من مساء الأحد القادم، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الرابع في مباراة «الديربي» أمام الشباب في الجولة الماضية في دوري روشن السعودي للمحترفين.كما سيغيب الحارس أوسبينا بعد تعرضه للإصابة في لقاء الشباب الماضي، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب كونان في مباراة الاتفاق القادمة.ويسعى المدرب غارسيا لتجهيز البدلاء من خلال الحصص التدريبية التي ستسبق لقاء الاتفاق القادم، والذي يطمح من خلاله المدرب النصراوي لعودة فريقه للانتصارات بعد التعادل السلبي أمام الشباب، والاستمرار في الانفراد بصدارة الدوري، قبل خوض غمار مباريات كأس السوبر السعودي التي سيواجه الاتحاد في دور نصف النهائي عند الساعة (9:00) من مساء الخميس 25 يناير الجاري على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.