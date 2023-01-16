تترقب جميع جماهير كرة القدم السعودية والعربية والعالمية موعد المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو مع ناديه الجديد النصر بعد انتهاء عقوبة الإيقاف ووصول البطاقة الدولية لنادي النصر بعدما غاب رونالدو عن تشكيل النصر في أول مباراتين على التوالي بسبب عقوبة الإيقاف التي أصدرت عليه لتعديه على مشجع لفريق إيفرتون حيث غاب مباراة فريقه أمام فارس الشمال الطائي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، ثم غاب عن لقاء النصر أمام الشباب ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن للمحترفين.وتقررت مشاركة كريستيانو رونالدو في أول مباراة مع النصر أمام الاتفاق بالجولة الرابعة عشرة على ملعب مرسول بارك (الأحد) 22 يناير الجاري، وبعد ٣٥ دقيقة من طرح التذاكر العادية من الحساب الرسمي لملعب «مرسول بارك» نفدت جميعها. ويدخل النصر المباراة ويحتل المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، ويلاحقه الشباب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.وجاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والاتفاق التي يشارك فيها كريستيانو كالتالي: أسعار تذاكر الواجهة ما بين وخلف المرمى ما بين 35، 52، 87 ريالاً إلى 113 ريالاً. وجاءت أسعار المنصة ما بين 487 ريالاً، 609 ريالات، و1200 ريال، وصولاً إلى 4348 ريالاً، أما تذاكر اللوج وتتسع لـ 4 أشخاص فجاءت بـ8696 ريالاً، وتذاكر اللوج لـ3 أشخاص بـ3343 ريالاً.وقال كريستيانو رونالدو في أول ظهور له عبر المؤتمر الصحفي في حفلة تقديمه إنه متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، «الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات».وأضاف: «يمكننا أن نرى من أداء السعودية الأخير في كأس العالم أنها دولة ذات طموحات كروية كبيرة ولديها الكثير من الإمكانات. أنا محظوظ لأنني فزت بكل شيء خططت للفوز به في كرة القدم الأوروبية وأشعر الآن أنها اللحظة المناسبة لمشاركة تجربتي في آسيا».