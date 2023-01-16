يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عن كسب مواجهته أمام المستضيف منتخب بولندا، في ختام دور المجموعات التمهيدي من بطولة كأس العالم لمنتخبات للرجال بنسختها الثامنة والعشرين «بولندا والسويد 2023» وضمان التأهل إلى الدور الرئيسي من البطولة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم (الإثنين)، على صالة «سبوديك أرينا» في مدينة كاتوفيتس البولندية.ويدخل أخضر اليد اللقاء أمام المنتخب البولندي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور، باحثاً عن تحقيق الانتصار، الذي إذا تحقق سيؤهل المنتخب السعودي رسمياً إلى الدور الرئيسي رفقة منتخبي فرنسا وسلوفينيا من المجموعة الثانية.وتواجد رئيس الاتحاد لكرة اليد فاضل آل نمر بمقر بعثة الأخضر، وعقد اجتماعاً مع اللاعبين شدد فيه على أهمية اللقاء وتقديم كل ما يمكن للظفر ببطاقة التأهل للدور الثاني.من جهة أخرى، فرض مدرب الأخضر الدنماركي يان بيتليك، محاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين، إضافة لعمل التدريبات اللياقية في صالة الحديد.