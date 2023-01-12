تجرى قرعة كأس العالم للأندية غدا (الجمعة) في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بالمغرب في مدينة الرباط. وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشعار الجديد لكأس العالم للأندية 2023، المستوحى من كأس البطولة. وستقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، والأندية المشاركة في البطولة هي: الهلال السعودي ( بطل آسيا)، ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا)، أوكلاند ستي النيوزيلاندي (بطل أوقانوسيا)، فلامينغو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، الوداد المغربي (المستضيف وبطل أفريقيا)، الأهلي المصري (وصيف بطل أفريقيا).