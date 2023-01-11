وقف مدرب النصر غارسيا على أبرز نقاط الضعف في الفريق الشبابي خلال مواجهة الاتحاد في (الكلاسيكو) التي انتهت بالتعادل الإيجابي. يأتي ذلك قبل مواجهة (الديربي) بين الشباب والنصر التي ستقام السبت القادم (8:30 مساء) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن ختام مباريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويطمح المدرب النصراوي في تجهيز فريقه من أجل تحقيق الفوز على الشباب والمحافظة على صدارة الدوري.وسيفتقد الفريق النصراوي في مباراته أمام الشباب للثنائي الفارو (قلب دفاع) وكونان (ظهير أيسر) بسبب الإصابة، وخلال الحصص التدريبية التي ستسبق لقاء الديربي سيختار البديلين المناسبين للزج بهما في لقاء الشباب. وحذر المدرب غارسيا اللاعب غوستافو من الحصول على الإنذار الرابع في مواجهة الشباب وتجنب الإيقاف، إذ ستكون مباراة النصر عقب لقاء الديربي أمام الاتفاق الأحد عند الساعة 8:30 مساء على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن مباريات الجولة 14 في الدوري.في المقابل، يستعيد المدرب الشبابي مورينو اللاعب سانتي مينا عقب انتهاء عقوبة إيقافه مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات. وسيعمد مورينو لإجراء مناورات كروية في الحصص التدريبية التي ستسبق لقاء الديربي للاستقرار على النهج الفني المناسب واختيار العناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة النصر. ويواجه الثنائي اياغو سانتوس وفواز الصقور خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع.مستجدات الشباب والنصر:غارسيا يجهز بديلين لالفارو وكونانمورينو يستعيد سانتي مينا قبل الديربيالإيقاف يهدد غوستافو وسانتوس والصقور