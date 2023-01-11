تنطلق مباريات الجولة (13) من دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم (الأربعاء) عند الساعة 3:30 عصراً، إذ يستضيف الفتح نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ويحل التعاون ضيفا على الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل، ومن المتوقع أن يشهد اللقاءان الإثارة والندية وحضورا جماهيريا من أجل الاستمتاع بالمباراتين.ويدخل الفتح اللقاء بعد تعرضه للخسارة من العدالة 1/‏2 في الجولة الماضية، ويحتل حاليا المركز العاشر، إذ يسعى «النموذجي» للعودة للانتصارات وحصد النقاط الثلاث من أمام الاتفاق والوصول للنقطة (18) والتقدم لمراكز الوسط، فيما يتطلع الاتفاق صاحب المركز الثامن لمواصلة انتصاراته بعد الفوز الثمين الذي تحقق من أمام أبها بنتيجة 1/‏2، والسعي لحصد النقاط الثلاث من أمام الفتح ورفع رصيده النقطي إلى (21) نقطة.فيما يبحث فريقا الطائي والتعاون لتحقيق النقاط الثلاث من خلال لقائهما، إذ خسر (فارس الشمال) من النصر بهدفين مقابل لا شيء، في حين تلقى «السكري» خسارة من الخليج بهدف مقابل لا شيء، ويطمح الطائي الذي يتواجد بالمركز السابع في الظفر بالنقاط من أمام التعاون والوصول للنقطة (21)، فيما يسعى التعاون الذي يحتل المركز الخامس بـ23 نقطة، لحصد النقاط الثلاث من أمام الطائي والاستمرار في المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.التوقيت3:30 عصراالفتح × الاتفاقالطائي × التعاونمباريات اليوم