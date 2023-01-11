ينهي مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري تحضيراته الفنية لمواجهة عمان غداً (الخميس) عند الساعة 6:00 مساء على استاد الميناء الدولي ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة «خليجي 25». إذ سيجري مدرب «الأخضر» مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء عمان والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الحاسمة في «خليجي25»، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز، وحسم أمر التأهل لدور نصف النهائي في البطولة الخليجية.وكان المدرب سعد الشهري وقف على أبرز نقاط الضعف في المنتخب العماني؛ الذي خاض مباراتين أمام المنتخبين العراقي واليمني ونجح في التعادل سلبياً مع الأول وانتصر على الثاني. ويطمح الشهري لقيادة الصقور الخضر للفوز والوصول للدور نصف النهائي. وطالب الشهري اللاعبين بتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الأربعة في بطولة «خليجي 25».يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتصدر المجموعة الأولى العراق بـ4 نقاط بفارق الأهداف عن عمان صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، واليمن في المركز الأخير دون أية نقاط.العراق:الأولترتيب المجموعة الأولى:عمان:الثانيالسعودية: الثالثاليمن:الرابع