يستعد الأسطورة العالمي كريستيانو رونالدو للظهور للمرة الأولى بقميص نادي النصر السعودي، أمام الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم اليوم (الثلاثاء)، في ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 مساء. وسيكون هناك حفل خاص باللاعب وممر شرفي من اللاعبين، إضافة لعدد من الفقرات التي تليق بمكانة وسمعة اللاعب والنادي. وتصدّر انتقال CR7 للعالمي جميع الأخبار حول العالم، كما تفاعلت معه الجماهير النصراوية بشكل استثنائي، إذ قامت بالتوجه للمتجر الرسمي وشراء القمصان التي تحمل اسم اللاعب الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إضافة إلى طلبها من المتجر الإلكتروني للنادي بأعداد غير مسبوقة. ويمثل انتقال رونالدو لنادي النصر أحد أبرز الصفقات الكروية العالمية في المملكة والتي تعدّ موطناً للأحداث والمنافسات الرياضية الدولية؛ نظير النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية.ومن المنتظر توافد الجماهير لاستقبال «الدون» الذي أبدى حماسته لخوض تجربته الجديدة والانضمام لزملائه في الفريق.