يحيط مدربا الاتحاد والهلال سانتو ودياز تحضيراتهما الفنية لمواجهة الكلاسيكو (الخميس) القادم على ملعب الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة 12 في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بالسرية التامة، إذ فتح مدربا العميد والزعيم مساء أمس (الإثنين) ملف التجهيزات للقاء الكلاسيكو المرتقب.في الجانب الاتحادي، سيفاضل المدرب سانتو بين الثنائي البرازيلي كورنادو وهنريكي لمشاركة أحدهما في الكلاسيكو، إذ سيجري سانتو مناورة كروية سيعتمد خلالها النهج الفني المناسب والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، والذي يتطلع من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز منافسة الفريق الكروي على اعتلاء صدارة الدوري. في المقابل، سيعود اللاعب موسى ماريغا لقائمة الفريق الهلالي بعد اكتمال جاهزيته الفنية، ومن المتوقع أن يتواجد ضمن العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الكلاسيكو، إذ يسعى المدرب دياز لاستعادة فريقه نغمة الانتصارات بعد التعثر بالتعادل في مباراتي النصر وضمك الماضيتين، والسير نحو المنافسة على تحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.