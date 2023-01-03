تغادر بعثة المنتخب السعودي غداً (الأربعاء) الرياض متوجهة إلى مدينة البصرة العراقية من أجل المشاركة في بطولة كأس (خليجي 25)، والتي سيفتتح الأخضر مبارياته بمواجهة المنتخب اليمني الساعة 9:30 مساء (الجمعة) القادم.وكان مدرب منتخبنا الكابتن سعد الشهري بدأ تحضيراته الفنية بحصة تدريبية مساء أمس ركّز من خلالها على التمارين اللياقية والبدنية وإجراء بعض التدريبات الفنية من أجل تجهيز الأخضر لمواجهة اليمن القادمة في «خليجي 25». وطالب الشهري على هامش الحصة التدريبية اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية والعمل على الظهور بشكل مشرف في البطولة الخليجية القادمة.هذا وسيواصل الأخضر تدريباته اليوم في الرياض وسيركز المدرب الشهري على الجوانب الفنية والتكتيكية استعداداً للقاء اليمن المرتقب.اللاعبونيؤدون تمارين متنوعةالبعثة تغادر إلى البصرة غداًمستجدات الأخضر: