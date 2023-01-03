منح الجهاز الطبي لفريق الوحدة المدير الفني للفريق لويس سييرا، الضوء الأخضر لمشاركة كابتن الفريق وليد باخشوين، في لقاء (الخميس) أمام الشباب في مكة المكرمة ضمن الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين، بعد أن حرمت الإصابة باخشوين من المشاركة في اللقاء السابق أمام العدالة الذي انتهى بالتعادل السلبي. في حين أكد الجهاز الطبي عدم مشاركة المهاجم الفرنسي دافيد بوغيل، ومنحة عشرة أيام إجازة يجري خلالها تمارين انفرادية وجلسات علاج طبيعي، وقد طالب سييرا جميع اللاعبين بالتركيز على المواجهات القادمة ونسيان نتيجة العدالة التي لم ترضِ كافة الشرائح الوحداوية، وركّز خلال الحصص التدريبية على تماسك خطوط الفريق وعدم التباعد واللعب بقالب جماعي، وعدم ارتكاب الأخطاء واغتنام فرصة التسجيل وعدم التفريط في النقاط.