لم يكن أحد يتصور حتى في الأحلام بأن لاعبا أسطوريا بقيمة كريستيانو رونالدو من المُمكن أن يلعب في منطقتنا العربية في يوم ما. وبات من الواضح أن سقف الطموحات قد ارتفع كثيراً لدى منطقتنا العربية وتحديداً السعودية.فما هي الطموحات؟ هل هي رفع مستوى الدوري؟ ذلك ليس كافياً.. أم احتكاك اللاعب السعودي بلاعب بقيمة كريستيانو رونالدو؟ أيضا هذا ليس كافياً.. أم الترويج الإعلامي والدخول في بورصة كرة القدم العالمية؟ ليس كافياً أيضا، ولكن ما هو أعلى من كل ذلك.. فالواضح أن المملكة العربية السعودية تطمح بشكل كبير في استضافة المونديال، وقد يكون من خلال الملف الذي بحسب التقارير الصحفية سيتم تقديمه من أجل استضافة كأس العالم في عام 2030 بالاشتراك مع دول أخرى.رونالدو يبلغ من العمر 37 عاماً.. ولكن هل تعلم بأن رونالدو هو أكثر من سجل الأهداف في تاريخ اللاعبين الدوليين برصيد 118 هدفا؟ هل تعلم بأن رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفاً؟ أرقام خيالية على المستوى الفردي ناهيك عن الإنجازات والبطولات الفردية والجماعية.ما هي فائدة وجود لاعب بقيمة رونالدو في السعودية وتحديداً مع نادي النصر؟ بكل تأكيد ستكون فائدة كبيرة.. وخطوة غير مسبوقة في القارة الآسيوية وحتى المنطقة العربية.. إنها قفزة نوعية رياضياً واقتصاديا وإعلامياً وتسويقياً.رونالدو سيكون مُلهم الجميع في السعودية، وقد يكون عاملاً رئيسياً في تطور الرياضة وليس كرة القدم فقط في السعودية، وسيساعد في رفع نسبة المشاهدة لجميع البطولات السعودية المحلية وليس فقط دوري روشن للمحترفين، وكذلك سيفتح آفاقا فنية أكبر بالنسبة للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تجهيز بنية تحتية على أعلى مستوى من منشآت وكذلك أجيال ستساهم في رفع مستوى المنتخب السعودي بجميع فئاته السنية ومنها ترتقي الطموحات في المنافسة على البطولات الدولية.أيضاً وجود كريستيانو رونالدو سيفتح أبوابا كبيرة بوصول الكثير من اللاعبين الكبار في العالم للعب في الدوري السعودي.. وقد لا يكون فقط في نهاية مسيرتهم، بل حتى في بداية أو منتصف مسيرتهم الكروية، وهو عامل رئيسي سيساهم في جوانب رياضية، إعلامية، واقتصادية.هذه هي الفائدة العامة لكرة القدم السعودية بالنسبة لوجود رونالدو، فما بالك بفريقه الجديد النصر؟ النصر سيحظى بلاعب كبير جداً لديه الكثير من المعجبين من جميع أنحاء العالم. وجوده سيساهم بشكل كبير في بيع تذاكر المباريات بشكل مستمر، وكذلك المتجر الرسمي للنادي سيكون مشغولاً طوال اليوم.. ولن يقف جماهير النصر مكتوفي الأيدي بل سيكونون أكثر حماساً للتواجد ودعم النصر بوجود لاعب مثل كريستيانو رونالدو.السعودية الآن تعيش نقطة تحول في مسيرتها الرياضية، وهذه النقطة قد تُساهم في سنوات جميلة قادمة لمشاهدة كرة قدم رائعة ينتظرها الجميع، منها رفع مستوى الوعي وثقافة الجماهير المحبة من خلال ارتفاع اهتمامها بكرة القدم وقد يكونون عاملا مُهما ومساعدا في تطور الرياضة في السعودية.- رونالدو أكبر هداف في تاريخ اللاعبين الدوليين برصيد 118 هدفا- الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفاً- وجوده سيفتح أبوابا كبيرة بوصول مزيد من نجوم الكرة العالمية