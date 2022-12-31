قدم رئيس نادي النصر مسلي آل معمر شكره وتقديره لفريق عمل النصر الذي يتواجد خارج السعودية والذي أنهى صفقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

وقال في حسابه عبر تويتر: «أشكر إخواني الأعزاء الذي عملوا واجتهدوا لإتمام الصفقة الأهم في تاريخ الرياضة السعودية، وفي مقدمتهم أخي العزيز المتفائل محمد الخريجي، وأحمد الغامدي، وليد المهيدب، حسن آل الشيخ، عبدالله التركي».

ويعد محمد الخريجي واحداً من أهم رجال الأعمال وأحد أعضاء شرف نادي النصر الداعمين، ويقف حالياً خلف عرض شراء نادي تشيلسي الإنجليزي، إذ تعرض مالكه لعديد من الخسائر والأزمات المالية الكبيرة التي أسفرت عنها الحرب الروسية الأوكرانية.