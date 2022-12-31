حصد نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو 10 ملايين لايك عبر منشور في «الإنستغرام» بعد توقيعه لنادي النصر، وترتكز اللايكات من ٧ قارات في العالم، هي أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا والقطبية الجنوبية. وقال كريستيانو رونالدو في منشور: إنه متشوق لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل فيها نادي النصر ملهمة جداً وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.

في المقابل أضاف كريستيانو حساب نادي النصر بالعربي والإنجليزي ضمن متابعيه في «الإنستغرام».

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن معدل أرباح رونالدو على كل منشور عبر «إنستجرام» يبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني في 2022.