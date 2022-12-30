• أشعر بالخجل حينما أجد أبناء مهنتنا الراقيه يتبادلون الشتائم في تويتر..
• ولا شك أن الخجل الذي أشعر به يمثل الوجه الآخر لسوء الفعل.
• المحاكمة في تلك الأفعال المشينة تعمم على الإعلام الرياضي، وهنا المشكلة..!
• يسأل أحد المارين عن أصحاب تلك الشتائم: هل هؤلاء إعلاميون..؟!
• ويجيب آخر: هذا إعلامنا الرياضي، فلماذا الاستغراب..؟!
• ولأنها (طالت وشمخت) فأتمنى أن يكون هناك وقفة مع هذا الابتذال الذي أوصل مهنتنا إلى حد باتت فيه الشتيمة رأياً..!
(2)
• أعلم يقيناً أن العمل في الأهلي متعب وشاق، وأدرك أن الإدارة الحالية تسابق الزمن في سبيل إعادة فريق القدم إلى حيث يجب أن يكون..
• ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى ضرورة إصلاح ما يمكن إصلاحه داخل الفريق بالتعاقد مع لاعبين أكثر فاعلية من الموجودين الآن.
(3)
• الذهبيون كانوا في عهد إدارة ماجد النفيعي يتسابقون في شراء تذاكر المباريات ورصد مكافأة مع أنهم كانوا ضد استمراره..!
• اليوم لم أرَ أحداً منهم يفعل ما فعله مع إدارة النفيعي، فهل كان ذاك الدعم وسيلة للوصول إلى غاية..؟! أسأل فقط..
(4)
• يقول ابن المقفع: «إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمِس الرَّوْح في مُدافعتها بالرَّوغان منها، فإنه لا راحةَ لك إلَّا في إصدارها.. وإنَّ الصبر عليها هو الذي يخفِّفها عنك، والضَّجَرَ هو الذي يراكمها عليك».
• ومضة:
ستر المواجع داخل القلب راحه
لو يمتلي صدري بها ما تكلمت
ما هو جديد القلب يخفي جراحه
ولاهو غريب الضحك مهما تألمت.
• ولا شك أن الخجل الذي أشعر به يمثل الوجه الآخر لسوء الفعل.
• المحاكمة في تلك الأفعال المشينة تعمم على الإعلام الرياضي، وهنا المشكلة..!
• يسأل أحد المارين عن أصحاب تلك الشتائم: هل هؤلاء إعلاميون..؟!
• ويجيب آخر: هذا إعلامنا الرياضي، فلماذا الاستغراب..؟!
• ولأنها (طالت وشمخت) فأتمنى أن يكون هناك وقفة مع هذا الابتذال الذي أوصل مهنتنا إلى حد باتت فيه الشتيمة رأياً..!
(2)
• أعلم يقيناً أن العمل في الأهلي متعب وشاق، وأدرك أن الإدارة الحالية تسابق الزمن في سبيل إعادة فريق القدم إلى حيث يجب أن يكون..
• ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى ضرورة إصلاح ما يمكن إصلاحه داخل الفريق بالتعاقد مع لاعبين أكثر فاعلية من الموجودين الآن.
(3)
• الذهبيون كانوا في عهد إدارة ماجد النفيعي يتسابقون في شراء تذاكر المباريات ورصد مكافأة مع أنهم كانوا ضد استمراره..!
• اليوم لم أرَ أحداً منهم يفعل ما فعله مع إدارة النفيعي، فهل كان ذاك الدعم وسيلة للوصول إلى غاية..؟! أسأل فقط..
(4)
• يقول ابن المقفع: «إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمِس الرَّوْح في مُدافعتها بالرَّوغان منها، فإنه لا راحةَ لك إلَّا في إصدارها.. وإنَّ الصبر عليها هو الذي يخفِّفها عنك، والضَّجَرَ هو الذي يراكمها عليك».
• ومضة:
ستر المواجع داخل القلب راحه
لو يمتلي صدري بها ما تكلمت
ما هو جديد القلب يخفي جراحه
ولاهو غريب الضحك مهما تألمت.