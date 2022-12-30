• أشعر بالخجل حينما أجد أبناء مهنتنا الراقيه يتبادلون الشتائم في تويتر..• ولا شك أن الخجل الذي أشعر به يمثل الوجه الآخر لسوء الفعل.• المحاكمة في تلك الأفعال المشينة تعمم على الإعلام الرياضي، وهنا المشكلة..!• يسأل أحد المارين عن أصحاب تلك الشتائم: هل هؤلاء إعلاميون..؟!• ويجيب آخر: هذا إعلامنا الرياضي، فلماذا الاستغراب..؟!• ولأنها (طالت وشمخت) فأتمنى أن يكون هناك وقفة مع هذا الابتذال الذي أوصل مهنتنا إلى حد باتت فيه الشتيمة رأياً..!(2)• أعلم يقيناً أن العمل في الأهلي متعب وشاق، وأدرك أن الإدارة الحالية تسابق الزمن في سبيل إعادة فريق القدم إلى حيث يجب أن يكون..• ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى ضرورة إصلاح ما يمكن إصلاحه داخل الفريق بالتعاقد مع لاعبين أكثر فاعلية من الموجودين الآن.(3)• الذهبيون كانوا في عهد إدارة ماجد النفيعي يتسابقون في شراء تذاكر المباريات ورصد مكافأة مع أنهم كانوا ضد استمراره..!• اليوم لم أرَ أحداً منهم يفعل ما فعله مع إدارة النفيعي، فهل كان ذاك الدعم وسيلة للوصول إلى غاية..؟! أسأل فقط..(4)• يقول ابن المقفع: «إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمِس الرَّوْح في مُدافعتها بالرَّوغان منها، فإنه لا راحةَ لك إلَّا في إصدارها.. وإنَّ الصبر عليها هو الذي يخفِّفها عنك، والضَّجَرَ هو الذي يراكمها عليك».• ومضة:ستر المواجع داخل القلب راحهلو يمتلي صدري بها ما تكلمتما هو جديد القلب يخفي جراحه‏ولاهو غريب الضحك مهما تألمت.