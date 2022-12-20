تنطلق مساء اليوم (الثلاثاء)، منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة لقاءين؛ إذ يستضيف ضمك نظيره الوحدة عند تمام الساعة 3:30م، فيما يلتقي حامل اللقب فريق الفيحاء على أرضه وبين جماهيره بفريق الخليج عند تمام الساعة السادسة مساءً.على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام الوحدة بحثاً عن الفوز وتخطي دور الـ16 بعد أن غادر مبكراً في النسخة الماضية بخسارة ثقيلة من أمام الشباب بخماسية دون مقابل. أما فريق الوحدة فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن غاب عن البطولة في النسخة الماضية لتواجده في دوري الدرجة الأولى، ويطمح من خلال لقاء الليلة تجاوز مستضيفه والتأهل لدور ربع النهائي وإعادة الذكريات الجميلة لفرسان مكة مع مسابقة كأس الملك.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، يدخل حامل اللقب فريق الفيحاء لقاءه أمام ضيفه الخليج بحثاً عن تكرار الانتصار الذي حققه الأسبوع الماضي عندما التقى الفريقان ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي وانتهى للفيحاء بهدفين لهدف، فيما يبحث الخليج عن المفاجأة الأولى في المسابقة بالانتصار على حامل اللقب وإزاحته من المنافسة مبكراً.