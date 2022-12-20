من المفارقات الجميلة في تتويج منتخب الأرجنتين ببطولات كأس العالم الثلاث التي نجحت أمس الأول كتيبة ليونيل ميسي في ضم النجمة الثالثة واللقب بعد انتظار دام 36 عاماً من الصبر الكبير لدى الشعب الأرجنتيني العاشق لكرة القدم.سعادة حرف الـ«M»أصبح حرف الـ«M» مصدر سعادة الشارع الرياضي، وتعود بداية القصة إلى مونديال 1978 الذي استضافته الأرجنتين حيث نجح المهاجم الدولي الهداف ماريو كيمبس في منح «التانغو» أول لقب كأس عالم بعد إحراز هدفين من أصل ثلاثة في شباك المنتخب الهولندي.مارادونافي مونديال المكسيك وتحديداً عام 1986 نجحت الأرجنتين في تحقيق اللقب وتعليق النجمة الثانية على قميصها، وذلك بعد أن ساهم الراحل النجم التاريخي الكبير دييغو مارادونا في تحويل اللقب إلى خزائن «التانغو» وحمل الكأس بعد الفوز على ألمانيا 3-2.«البرغوث» أخيراًالكثير يقول أخيراً ابتسمت كرة القدم للنجم الساحر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الذي ساهم في تحقيق اللقب ووضع النجمة الثالثة على قميص التانغو حيث نجح في تسجيل هدفين في مرمى المنتخب الفرنسي أمس الأول مهدياً شعبه اللقب الثالث ولنفسه الأول.لذلك يبدو أن حرف الـ«M» مصدر سعادة للشارع الرياضي الأرجنتيني بداية من ماريو، ثم مارادونا، وأخيراً ميسي.