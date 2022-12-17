أبدى سفير الفروسية السعودية مهند الحسون، سعادته الغامرة بوجوده في فعاليات بطولة ولي العهد للفروسية. وقال لـ«عكاظ» إن جميعنا يلحظ توجه الدولة وحكومتنا الرشيدة لدعم رياضة الفروسية لأنها هي رياضتنا وهي تراثنا وأصالتنا، وفي كل عام هي في زخم بدعم من الدولة وبتوجهات ولي العهد، ولا بد أن نتصدر المشهد على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، لذلك ما شاء الله الجياد قيمتها في ازدياد.وقال الحسون: كذلك عندنا كما رأيتم كأس السعودية، أقوى وأهم حدث رياضي للفروسية وأضخم جائزة للأمانة على مستوى العالم، من أجل تحفيز كل ملاك الخيول في بلادنا من أجل أن ينجحوا ويكتسحوا كل المسابقات العالمية على أساس أن تكون السعودية الأولى بإذن الله تعالى في كل المحافل الرياضية.وتطرق الحسون إلى الزخم الملحوظ في وعي المجتمع واستمرار محبة الناس لرياضة الفروسية والاهتمام بها، لأن فيها تنمية للمهارات وتعزيزاً وتقوية لثقافتنا وحضارتنا وهويتنا، فهي جزء متأصل فينا نحن كشعب سعودي.