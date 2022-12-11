نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسلّم وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو (9 دان)، وذلك تقديراً من الاتحاد الدولي لجهوده في دعم رياضة التايكوندو عالمياً، والحركة الرياضية العالمية، من خلال احتضان المملكة لأهم البطولات والمناسبات الرياضية المتنوعة، بما يخدم تطلعات وطموحات الرياضيين حول العالم، حيث يُمنح هذا الحزام حصراً لقادة الدول الداعمة لهذه الرياضة.جاء ذلك خلال استقبال وزير الرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور «تشونغ وون تشو».