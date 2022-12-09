نال فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي كأس موسم الدرعية بعد فوزه القوي على فريق الهلال بخمسة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وكان الهلال البادي بالتهديد عن طريق ميشيل ديلجادو بتسديدة أرضية تصدى لها الحارس لويس كاريوس، وتمكن البرازيلي جويلاينتون من إحراز هدف التقدم لنيوكاسل برأسية على يمين الحارس عبدالله المعيوف (د: 8)، وقبل نهاية السوط الأول عاد البرازيلي لهز الشباك الهلالية بإحراز الهدف الثاني لفريقه (د: 43).وفي الشوط الثاني، حاول الهلال العودة للقاء بالزج بثنائي المقدمة موسى ماريغا وعبدالله الحمدان ولكن الزحف الهجومي لنيوكاسل لم يتوقف وتمكنوا من إحراز ثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة عن طريق كل من: ميغيل الميرون (هدفين 75، 80)، داني ستيفينسون (د: 84)، لينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل بخمسة أهداف دون مقابل.