شكَّل كأس العالم 2022، صدمة كبرى لعدد من المنتخبات البارزة، مثل ألمانيا وإسبانيا والأوروغواي وبلجيكا والدنمارك وغيرها من المنتخبات التي رشحها البعض إما للمنافسة على اللقب أو لتكون الحصان الأسود للبطولة، لتثبت هذه النسخة بالأرقام أنها تُلعب تحت شعار واحد فقط «لا كبير في المونديال».المغرب يصنع التاريختأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر ثم دور الثمانية بعد تغلبه على منتخب إسبانيا، وكسر العديد من الأرقام القياسية عقب تصدره مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث أصبح بذلك أول منتخب عربي يتأهل مرتين إلى دور الـ16 بكأس العالم، وذلك بعد إنجاز الجيل الذهبي لأسود الأطلس في مونديال 1986، وبات أول منتخب عربي يتأهل لدور ربع النهائي في تاريخ المونديال.كما بات أول منتخب عربي يتصدر مجموعته في كأس العالم مرتين، وأول منتخب أفريقي يحصد 7 نقاط في دور المجموعات في تاريخ كأس العالم، ورابع منتخب إفريقي يبلغ دور الثمانية بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010.الماكينات تغادر تباعاًغادر منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم لكرة القدم من دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال روسيا 2018.3 منتخبات آسيوية بالتاريخشهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة تأهل 3 منتخبات من القارة الآسيوية؛ وهي اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى الأدوار الإقصائية، كأول رقم قياسي يتحقق لأول مرة في تاريخ مونديال العالم.4 محليين لدور الـ 16عبرت القارتان الآسيوية والأفريقية بخمسة منتخبات إلى دور الستة عشر؛ منها 4 منتخبات بمدربين محليين (أستراليا، واليابان، والمغرب، والسنغال)؛ فيما كان المنتخب الكوري هو الوحيد من بين الخمسة الآسيوية والأفريقية الذي اجتاز دور المجموعات بقيادة أجنبية عن طريق البرتغالي باولو بينتو.الكاميرون يراقص السامباتعدّ خسارة منتخب البرازيل من نظيره الكاميروني تاريخية؛ وهي الخسارة الأولى للبرازيل في النسخة الحالية والمرة الأولى التي تهتز فيها شباكه في مونديال قطر، كما تعد هذه الخسارة الأولى لمنتخب البرازيل في دور المجموعات في 18 مباراة حقق خلالها 14 فوزاً و3 تعادلات، وخسارة وحيدة من الكاميرون، وهي الأولى منذ خسارته أمام منتخب النرويج بهدفين لهدف عام 1998 في مونديال فرنسا.انتصار تاريخي للصقوردخلت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى مونديال قطر 2022 وهي من بين كبار المرشحين للذهاب بعيداً في النهائيات، إلا أنّ المنتخب السعودي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل وأسقط بطل كوبا أمريكا 2021 بهدفين لصالح الشهري وسالم الدوسري.نسور قرطاج تلتهم الديوكانتزع المنتخب التونسي انتصاراً مدوياً بفوزه بهدف دون رد على المنتخب الفرنسي بطل مونديال 2018، في انتصار أكد أن عالم الساحرة المستديرة لا يعترف بالتاريخ، إلا أن هذا الانتصار لم يكن كافياً لـ«نسور قرطاج» في العبور لدور الـ16.الحصيلة زيروحفل دوري مجموعات مونديال 2022 بظاهرة غير مسبوقة بتاريخ نهائيات كأس العالم، إذ رغم وجود خمسة منتخبات لم تتجرع الهزيمة في أيٍّ من مبارياتها، وهي المغرب وهولندا وإنجلترا وكرواتيا وأمريكا، إلا أن جميع متصدري المجموعات الـ8 لم ينجحوا في التأهل بالعلامة الكاملة.الحصيلة التهديفية الأقلاكتفى دور المجموعات في مونديال 2022 بتحقيق معدل الأهداف الأقل، مقارنة بالنسختين الأخيرتين، بعد أن سجلت المباريات الـ48 في دوري مجموعات قطر 120 هدفاً، مقابل 122 هدفاً في مونديال روسيا، و135 هدفاً في البرازيل 2014.