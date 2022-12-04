تتواصل لقاءات الإثارة والندية بمونديال قطر 2022، بإقامة لقاءين مساء اليوم (الأحد)، ضمن لقاءات دور الـ16، إذ يلتقي حامل اللقب منتخب فرنسا بنظيره منتخب بولندا عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما يواجه منتخب إنجلترا منتخب السنغال عند تمام الساعة الـ10 ليلاً.على استاد الثمامة وفي قمة أوروبية تجمع حامل اللقب منتخب فرنسا بنظيره منتخب بولندا، يدخل كل منهما وله أهداف وطموحات مختلفة، إذ يسعى منتخب فرنسا لتكملة المشوار نحو المحافظة على اللقب العالمي، أما منتخب بولندا فإنه يسعى لاستعادة شيء من الماضي الجميل بعد أن انتصر على فرنسا قبل 40 عاماً وتحديداً في مونديال إسبانيا 1982، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع. ويبرز في المنتخب الفرنسي مهاجمه كيليان امبابي صاحب الأهداف الثلاثة، فيما يبرز في المنتخب البولندي مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.وعلى استاد البيت، يخوض المنتخب الإنجليزي لقاءً صعباً أمام السنغال، ويطمح منتخب الأسود الثلاثة لمواصلة المشوار بعد تألقهم في دوري المجموعات بصدارة المجموعة الثانية بجدارة واستحقاق والأقوى هجوماً في المونديال بالتساوي مع إسبانيا، فيما يطمح المنتخب السنغالي لإحداث مفاجأة مدوية بإقصاء الإنجليز والوصول لدور الـ8، لا سميا أنه يملك نجوماً قادرين على الذهاب بمنتخب بلادهم بعيداً في المونديال.