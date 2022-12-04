تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لحسم ملف تجديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول علي البليهي بعد فراغ اللاعب من مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.وتهدف إدارة الزعيم لإغلاق ملف تجديد عقد اللاعب قبل دخوله فترة الأشهر الستة «الحرة» في شهر يناير من عام 2023. إذ علمت «عكاظ» من مصادرها أن رغبة البليهي هي البقاء مع الزعيم، وجار التفاوض بشأن القيمة المالية المستحقة له كلاعب وتحديد مدة العقد الجديد مع ناديه الحالي. وكشفت المصادر أنه سيتم حسم ملف تمديد عقد البليهي مع الزعيم في غضون الأيام القادمة بعد الاتفاق على القيمة المالية ومدة العقد بين الطرفين.ويخضع البليهي حالياً لفترة علاج وتأهيل عقب تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية في مباراة المكسيك الأخيرة ضمن دور المجموعات في المونديال الحالي. وكان البليهي رفع عدد مبارياته في كأس العالم لـ4 مباريات عقب مشاركته في 3 مباريات أمام منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك في مونديال قطر 2022، وفي مباراة واحدة أمام الأوروغواي في مونديال روسيا 2018.