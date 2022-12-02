يستقبل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار «همة طويق» زواره عبر 4 بوابات إلكترونية حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لخدمة وراحة الجميع.

وتهدف البوابات الموزعة على مداخل منطقة العرض والميادين والساحات إلى إيصال الزوار بشكل سريع للمناطق الترفيهية المتنوعة، وأيضًا لمنع الزحام عند المداخل واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

وتأتي هذه البوابات لتواكب رؤية النادي في تسخير التقنية في مختلف الفعاليات والمناطق المخصصة للعروض والزوار.

وكانت قد شهدت أرض الصياهد الجنوبية أمس انطلاق فعاليات النسخة السابعة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط حضور كبير.

ويشهد المهرجان حزمةً من الفعاليات المنوعة الهادفة إلى ترسيخ الثقافة والتراث الوطني.

في السياق ذاته، خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منطقة لاستقبال جماهير وعشاق كرة القدم؛ لمشاهدة مباريات كأس العالم على الهواء مباشرةً عبر 8 شاشات عرض LD.

وتتسع المنطقة لنحو 10 آلاف مشاهد، وجُهزت بكل الاحتياجات من كراسيّ للجلوس صُممت بطريقة تعبر عن الطابع التراثي القديم الذي يحاكي البيئة الصحراوية، ومزودة بتقنيات عالية من ناحية جودة الصورة؛ لتقديم تجربة فريدة في متابعة مباريات كأس العالم.

وضمّت المنطقة في مكوناتها جميع معالم بيئة الصحراء، حيث وضعت المشبات المخصصة للتدفئة، وفرشت الساحات بالرمال، إضافة إلى المطاعم المتنوعة.