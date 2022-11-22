سيتذكر العالم أجمع يوم (الثلاثاء) الموافق 22 نوفمبر 2022 وأنه عند الساعة 3.06 مساءً أطلق الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش صافرته معلنًا فوز منتخبنا الوطني على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في «ريمونتادا» تحدث عنها العالم أجمع وأشادوا وتغزلوا بالروح الكبيرة لمنتخبنا طيلة 90 دقيقة من عمر المباراة.حيث تمكن الأخضر من صنع التاريخ بالفوز على التانغو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوسيل، بعد أن كان متأخرًا بهدف ليونيل ميسي، تمكن من العودة وسجل ثنائية عن طريق الشهري وسالم الدوسري، ليحقق الأخضر فوزًا تاريخيًا.الصحف العالمية كان حديثها الأول تلك الهزيمة، للمنتخب الأرجنتيني المرشح لبطولة كأس العالم، الذي سقط وسط دوامات الأخضر، وجاءت ردة فعل الصحف العالمية على النحو التالي:صحيفة «mundodeportivo» الإسبانية قالت: السعودية تضرب الأرجنتين وتنتفض في دقائق معدودة وتنجح في إحراز هدفين وتقدم مستوى مقنعا.فيما عنونت صحيفة «marca» الإسبانية: قنبلة نارية تاريخية في وجه الأرجنتين، نجحت كتيبة المدرب الفرنسي رينارد في قلب الطاولة على ميسي ورفاقه بكل جدارة.وقالت صحيفة «as» الإسبانية: منتخب الأرجنتين ينزلق أمام السعودية بعد ركلة جزاء ميسي، ويقع في فخ الخسارة بعد سلسلة من الانتصارات وعدم الخسارة وكان للاعبي السعودية الكلمة العليا في الفوز واعتلاء صدارة المجموعة.كان للأخضر نصيب من التمجيد عبر الصحف الإنجليزية، كتبت صحيفة «dailymail»: السعودية تتسبب في إحدى أكبر صدمات ميسي عبر تاريخ كأس العالم، أمام فريق مرصع بالنجوم، وبهدف جميل صنع الفارق عن طريق سالم الدوسري، والأخضر يستحق الفوز.بينما صحيفة «thesun» كتبت: اللدغة العربية، ميسي يخفق في واحدة من أكبر خيباته في المونديال، ويعاني المرشحون للقب بالهزيمة الأولى منذ 3 سنوات.وهناك إحدى أكبر الصحف الفرنسية «lequipe» قالت: الأرجنتين تسقط من الأعلى، هدف سالم مجنون، دفاع بطولي 15 دقيقة من الوقت الإضافي إنجاز السعودية ضد الأرجنتين تاريخي للأخضر.‫أُرسلت من الـ iPhone