استجاب لاعبو المنتخب السعودي لتوجيه ملهمهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي طالبهم بالاستمتاع بالمباريات الثلاث (في المجموعة الثالثة)، وأن يؤدوا المباريات من دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، وطبق الصقور الخضر نصيحة ولي العهد التي ألقاها على لاعبي المنتخب في أواخر أكتوبر الماضي، وذلك عند استقباله لهم في مكتبه بجدة، مع أعضاء الجهازين الفني والإداري وذلك وقت استعدادهم لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022، والذي نوه وقتها بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل «الذي أصبح شيئًا لازمًا» بالنسبة للسعوديين ومنتخب «الأخضر».

الصقور الخضر كانوا على الموعد مسطرين بذلك ملحمة تاريخية بفوزهم التاريخي على المنتخب الارجنتيني في أولى لقاءات كأس العالم بنتيجة 2:1، في العاصمة القطرية الدوحة معيدين بذلك أمجاد المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 94 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت فيديوهات احتفال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022.

كما أظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الأمير محمد بن سلمان وهو يعانق الحاضرين بعد الفوز التاريخي للمنتخب الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، وتفاعلت الجماهير مع فيديو لسمو ولي العهد أيضا وهو ينتظر ويترقب اللحظات الأخيرة من المباراة وحسم الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين.

يذكر أن السعودية قدمت عرضاً مذهلاً في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء.