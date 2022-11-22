يتطلع 9 لاعبين من منتخبنا الوطني الحالي وهم: محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، سلمان الفرج، هتان باهبري، سالم الدوسري لزيادة مشاركتهم في كأس العالم بعد أن منحت لهم فرصة اللعب في مونديال روسيا 2018، إذ شارك الحارس محمد العويس وعلي البليهي في مباراة واحدة أمام الأوروغواي، ومحمد كنو، فيما حظي اللاعبون محمد البريك وياسر الشهراني وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وهتان باهبري وسالم الدوسري بالمشاركة أمام روسيا، والأوروغواي، ومصر.ويطمح النجوم التسعة في رفع عدد مبارياتهم في كأس العالم بالمشاركة في المباريات الثلاث التي سيخوضها الأخضر بدءاً من لقاء الأرجنتين، ومن ثم بولندا، والمكسيك في دور المجموعات من المونديال.وكان قائد الصقور الخضر سلمان الفرج والنجم سالم الدوسري نجحا في تسجيل هدفين قادا منتخبنا للانتصار على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في مونديال روسيا 2018.