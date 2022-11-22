بطموحات عالية وتطلعات كبيرة يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره منتخب الأرجنتين عند تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم (الثلاثاء) على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2022.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد معسكر إعدادي ناجح في إسبانيا ومن ثم في الإمارات واختتمه بمعسكر قصير في الرياض، التقى من خلاله بمنتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، ويسعى المدرب الفرنسي ايرفي رينارد للخروج بنتيجة إيجابية لا سيما أنه يواجه أقوى منتخبات المجموعة ومن المرشحين على حصد اللقب العالمي معتمداً على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود المهاجم صالح الشهري في خط المقدمة وخلفه الثلاثي فراس البريكان وسلمان الفرج وسالم الدوسري، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس محمد العويس وأمامه رباعي الدفاع سعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وعلي البليهي وياسر الشهراني وفي المحور يتواجد الثنائي محمد كنو وعبدالإله المالكي.أما منتخب الأرجنتين فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن خاض 3 لقاءات ودية انتصر فيها جميعها ولم تهتز شباكه وكانت آخرها بخماسية أمام الإمارات، ويبحث منتخب البيسيليستي عن حسم اللقاء مبكراً لا سيما في ظل وجود نجوم عالميين في صفوفه يتقدمهم النجم الأبرز ليونيل ميسي وزميله أنخيل دي ماريا.وفي المواجهة الأخرى لذات المجموعة، يلتقي منتخب بولندا بنظيره منتخب المكسيك عند تمام الساعة السابعة على استاد 974، ويبحث كل منهما عن النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من حصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.