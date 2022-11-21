تشهد منافسات كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم (الإثنين) 3 مواجهات قوية، إذ يلتقي في المجموعة الثانية منتخبا إنجلترا وإيران (4:00م) على استاد خليفة الدولي، وفي ذات المجموعة يواجه أمريكا نظيره ويلز (10:00م) على استاد أحمد بن علي المونديالي، وضمن لقاءات المجموعة الأولى يلتقي منتخب هولندا بنظيره منتخب السنغال (7:00م) وذلك على استاد الثمامة.الأسود الثلاثة تخشى الإخفاقعلى استاد خليفة الدولي، يدخل منتخب إنجلترا لقاءه أمام إيران بحثاً عن بداية قوية ومحو النتائج السلبية التي حققها في دوري الأمم الأوروبية، إذ عجز عن الفوز في 6 لقاءات ليهبط للمستوى الثاني. ويشارك المنتخب الإنجليزي للمرة الـ16 في كأس العالم وأفضل إنجاز حققه هو اللقب العالمي عام 1966م، ويحتل حالياً المركز الخامس في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). فيما يدخل منتخب إيران هذا اللقاء بطموحات عالية لا سيما أنها المشاركة الثالثة على التوالي في المونديال والسادسة في تاريخه، ويطمح لاستغلال ظروف منافسه في لقاء الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في حصد إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة لا سيما أنه يضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين المحترفين في أبرز مسابقات الدوري بأوروبا، من بينهم مهدي طارمي لاعب بورتو البرتغالي وسردار أزمون لاعب باير ليفركوزن الألماني.«الطواحين» تبحث عن نقاط السنغالعلى استاد الثمامة، يخوض منتخب هولندا لقاء صعباً أمام نظيره السنغالي، ويبحث «الطواحين» عن النقاط الـ3 للابتعاد عن الحسابات المعقدة لا سيما أنه يتواجد في ذات المجموعة المنتخب المستضيف قطر ومنتخب الإكوادور. فيما يدخل السنغال هذا اللقاء بمعنويات محبطة بعد استبعاد قائده وهدافه ساديو ماني بسبب الإصابة مما سيقلل حظوظ تأهله لدور الـ16.ويلز تتحدى أمريكاعلى استاد أحمد بن علي المونديالي، يطمح منتخب ويلز للخروج بنتيجة إيجابية من أمام منافسه في لقاء الليلة منتخب أمريكا، مستغلاً وجود مهاجمه الدولي جاريث بيل المحترف في الدوري الأمريكي. فيما يسعى منتخب أمريكا لبداية قوية لوضع قدم نحو التأهل لدور الـ16 لا سيما أنه سيلاقي منتخبا إنجلترا وإيران في الجولات القادمة.