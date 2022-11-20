تتجه أنظار عشاق المستديرة في أرجاء الكرة الأرضية عند تمام الساعة السابعة من مساء اليوم (الأحد) نحو استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة افتتاحية لقاءات نهائيات كأس العالم قطر 2022م، التي ستجمع صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر بنظيره منتخب الإكوادور ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.يدخل منتخب قطر هذا اللقاء في أول ظهور عالمي له، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في مواصلة مشواره، لا سيما أنه ظهر بأداء مميز في آخر خمسة لقاءات ودية دولية، إذ لم يتعرض العنابي للخسارة وانتصر في 4 لقاءات أمام كل من غواتيمالا بهدفين دون مقابل، وهندوراس وألبانيا بهدف دون مقابل وبنما بهدفين لهدف، فيما تعادل مع تشيلي بهدفين لكل منهما، ويبرز في المنتخب القطري الثلاثي حسن الهيدوس وأكرم عفيف والمهاجم المعز علي.أما منتخب الإكوادور، فإنه يدخل هذا اللقاء في الظهور الرابع له عالمياً، إذ شارك في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، ومونديال البرازيل 2014م، وخرج فيهما من الدور الأول، وفي مونديال ألمانيا 2006م تمكن من تجاوز الدور الأول ووصل لدور الـ16 قبل أن يغادر على يد منتخب إنجلترا، ويبرز في منتخب الإكوادور المدافع بييرو إنكابيي، والظهير الأيسر بيرفيس إستوبينيان، ولاعب خط الوسط مويسيس كايسيدو، والمهاجمان إينر فالنسيا وغونزالو بلاتا.