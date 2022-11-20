جهّز المدرب الفرنسي رينارد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2022، من خلال برنامج إعدادي على 4 مراحل؛ منها مرحلتان في مدينة اليكانتي الإسبانية، والعاصمة الإماراتية أبوظبي، والعاصمة الرياض. وحرص المدرب رينارد على تجهيز الأخضر بالشكل الفني الذي يؤهله للظهور المشرف في سادس مشاركة بالمونديال، وركز خلال تلك المعسكرات الخارجية والداخلية على تنفيذ اللاعبين للأساليب الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباريات المونديال التي سيستهلها بمواجهة الأرجنتين الساعة الـ1:00 ظهر الثلاثاء القادم، ومن ثم بولندا الساعة الـ4:00 عصر السبت القادم، ويختتم لقاءات دور المجموعات بمواجهة المكسيك الساعة الـ10:00 مساء الأربعاء 30 نوفمبر الجاري.10 ودياتولعب الأخضر خلال معسكراته الإعدادية 10 مباريات ودية أمام منتخبات عالمية، ونجح في تحقيق انتصارين أمام آيسلندا ومقدونيا الشمالية بهدف مقابل لا شيء، وتعادل إيجاباً في مباراتين أمام ألبانيا وبنما (1/‏1)، وتعادل سلباً في 3 مباريات أمام الإكوادور وأمريكا والهندوراس، وخسر 3 مباريات كرواتيا وكولومبيا وفنزويلا بهدف مقابل لا شيء.26 لاعباً أحدث «ريناد» ثورة كبيرة في صفوف المنتخب السعودي خلال فترة تواجده معه، تخلى عن عدد من اللاعبين، ومنح الفرصة لوجوه جديدة وأخرى شابة بعد تألقها مع منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، حتى وصل عدد اللاعبين الذين ضمهم لقائمة كأس العالم 2022 ولم يتواجدوا في النسخة السابقة 16 لاعباً، واستقر المدرب على 26 لاعباً، هم:محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف، فهد المولد هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، وضم المدرب رينارد الحارس أمين بخاري لبعثة الأخضر رغم عدم تواجده ضمن القائمة النهائية.