أكد النجم هتان باهبري أن المنتخب السعودي قادر على الظهور بشكل جيد في مونديال 2022، وقال: «إن تعاون اللاعبين سيقودنا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب الأرجنتين في أولى مباريات الأخضر في كأس العالم الثلاثاء القادم على ملعب لوسيل»، مشيرا إلى أنه وزملاءه اللاعبين سيبذلون أقصى الجهود الفنية لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.وشدد باهبري على أهمية الكلمات التي وجهها لهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله لهم في شهر أكتوبر بجدة بأن يلعبوا ويستمتعوا في المونديال القادم، موضحا أن تلك الكلمات تعتبر أكبر حافز لهم كلاعبين خلال مباريات كأس العالم القادمة وأبعدت عنهم الضغوطات النفسية، وسيكونون عند ثقة الجميع في المحفل العالمي.وأشار باهبري إلى أن اختيار الرقم 19 لقميصه مع الأخضر جاء رغبة منه ودعما لزميله فهد المولد.وتحدث باهبري، الذي يتواجد في المونديال الثاني بعد أن شارك في كأس العالم روسيا 2018، في مواجهته مع الصحفيين قبل بداية الحصة التدريبية لمنتخبنا الوطني اليوم (الجمعة): «لقد وضعتنا القرعة في مجموعة صعبة للغاية وسنلعب ضد منتخب الأرجنتين الذي يضم أسماء كبيرة يتقدمهم النجم ليونيل ميسي في بداية المشوار بالمونديال».وأوضح باهبري أن مباراتهم الأولى صعبة بطبيعة الحال، «المهمة لن تكون سهلة ونحن نحترم المنتخب الأرجنتيني، وعلينا أن نلعب بروح واحدة وتكاتف الجميع سيقودنا لتحقيق نتيجة إيجابية».وقال باهبري: «إن بعض لاعبي الأخضر يملكون خبرة المباريات الافتتاحية في المونديال»، متمنيا أن يكون لهم تأثير إيجابي على اللاعبين الآخرين.واختتم حديثه بقوله: «لدينا الطموح بتحقيق شيء في المونديال وليس مجرد المشاركة. جميع المباريات ستكون تنافسية ونأمل أن يحالفنا الحظ بالتأهل عن دور المجموعات».