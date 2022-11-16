يختتم منتخبنا الوطني الأول مبارياته الدولية الودية بلقاء قوي وهام أمام منتخب كرواتيا وصيف بطل المونديال للنسخة الماضية، وذلك عند الساعة الثالثة من مساء اليوم (الأربعاء) على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.يدخل الأخضر السعودي هذا اللقاء كآخر محطاته التجريبية قبل اللقاء المونديالي المرتقب عندما يواجه الأرجنتين، واعتمد المدرب الفرنسي إيرفي رينارد القائمة النهائية التي ستمثل الوطن في المونديال، وسيزج بالتشكيلة المثالية في لقاء اليوم للوقوف على الجاهزية التامة والانسجام المطلوب بين اللاعبين قبل خوض غمار مونديال كأس العالم.من جهته، اعترف المدير الفني للمنتخب الوطني «إيرفي رينارد»، بأن اللاعب فهد المولد، سيتأثر من قرار استبعاده من قائمة الأخضر المشاركة في المونديال، وقال: «أكثر من سيتأثر في الاستبعاد هو اللاعب فهد المولد نظراً لتوقيت استبعاده، فقد تم استبعاده احترازياً لتجنب المجازفة، وأود أن أقول لفهد بأننا سنفتقده لأنه لاعب مهم، لديه 4 أهداف و4 صناعة، والذي سيحل محله لاعب جيد»، وأضاف رينارد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس (الثلاثاء) للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب كرواتيا ودياً ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم: «مباراة أخيرة لنا في مشوار التحضيرات، وتبقى لنا أسبوع واحد قبل خوض مباراتنا الأولى في كأس العالم، وهو الأمر نفسه للمنتخب الكرواتي الذي قدم إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً من أجل تحضيراته، لذلك المباراة ستكون مباراة قوية، ولا ننسى أن منتخب كرواتيا لعب نهائي كأس العالم 2018».وعن اختيار المنتخب الكرواتي في ختام المباريات الودية، قال: «اختيار اللعب أمام منتخب كرواتيا جيد لنا في هذه المرحلة من البرنامج الإعدادي، وخلال مسيرتي التدريبية لعبت الكثير من المباريات الودية لكن الأهم في المقام الأول البطولة والمشاركين فيها».وعن تأثير تغير الملعب وموعد انطلاقة المباراة، رد قائلاً: «كرة القدم نعيشها مثل الحياة يجب علينا أن نتكيف مع كافة الظروف، وهذه خصلة أن الإنسان في حياته يجب أن يتكيف مع كافة الظروف».وتحدث رينارد عن اختلاف المباريات الودية عن مباريات التصفيات، وقال: «المباريات الإعدادية ليست مثل التصفيات فظروفها مختلفة وليست متشابهة، وهذه رسالة للجميع ثقوا باللاعبين فأنتم تعرفونهم جيداً لكن لا بد أن نتحلى بالصبر لأننا نلعب في بطولة قوية، وواجبنا كلاعبين وأجهزة فنية وإدارية أن نجعل الجميع فخورين بالمنتخب».وأكد أن الدافعية ستكون مختلفة، وقال: «أتوقع الدافعية ستكون مختلفة بين مباراة كرواتيا ومباراتنا الأولى في كأس العالم، ودائماً أكرر للاعبين أن نكون جاهزين لتاريخ 22 نوفمبر، وبالطبع سيقدمون ما يجب عليهم، وبغض النظر عن نتيجة كرواتيا، الأهم أن نبقى مركزين على مهمتنا في كأس العالم».وعن مدى تأثير اللعب الساعة الواحدة ظهراً أمام الأرجنتين، رد قائلاً: «ليس من السهل اللعب الساعة الواحدة ظهراً لكن يجب أن نكون مستعدين للعب في جميع الظروف».