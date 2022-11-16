أكد لـ«عكاظ» النجم الدولي السابق محمد شلية، أن لاعبي المنتخب الوطني قادرون على الظهور بالشكل الفني المناسب في ظل توافر كافة الإمكانات التي تعكس التطور الذي تعيشه الرياضة السعودية وكرة القدم، من خلال الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة، مشيداً بكلمات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للمنتخب الوطني، على هامش استقباله لهم بجدة في شهر أكتوبر الماضي، ومطالبته اللاعبين بأن يستمتعوا خلال المباريات التي سيخوضونها في المونديال، وأن يؤدوا مبارياتهم دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي في ظل صعوبة المجموعة التي تضم منتخبات الأرجنتين، وبولندا والمكسيك، مؤكداً أن تلك الكلمات تعتبر حافزاً ودعماً معنوياً لهم من أجل الظهور بالصورة الفنية الرائعة خلال مباريات كأس العالم.وأكد شلية أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة التي قادت الأخضر للتواجد في المونديال، ونتطلع أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم للظهور بشكل مشرف في كأس العالم، عقب توفير جميع الإمكانات للجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد وتجهيز المعسكرات الخارجية في إسبانيا والإمارات من أجل إعداد الأخضر للمونديال وتبقى ثقتنا لا حدود لها في المدرب واللاعبين للظهور بأفضل المستويات الفنية في المونديال.ووجه شلية في ختام حديثه رسالة للاعبي الأخضر بقوله: «ننتظر إبداعاتكم وتألقكم في المونديال وتقديم المستوى الفني الذي يؤكد قوة الكرة السعودية وتطورها ورفع راية الوطن في المحفل العالمي».يذكر أن الظهير الأيمن محمد شلية لعب 104 مباريات مع المنتخب الوطني وأسهم في تحقيق كأس آسيا 1996 وكأس العرب 1998 والتأهل لأولمبياد أتلانتا 1996 والتأهل لكأس العالم 1998 و2002، وتحقيق كأس الخليج 2002.