بعد 28 عاماً «قلّد» الفرنسي المدير الفني لمنتخبنا الوطني هيرفي رينارد تجربة اختيار لاعبين لصفوف الأخضر من أندية دوري الدرجة الأولى، وذلك بعدما طبقها مدرب الأخضر السابق الأرجنتيني خورخي سولاري، الذي اختار حينها في مونديال 94 الأخطبوط محمد الدعيع من نادي الطائي حينذاك، وحمزة إدريس من نادي أحد.فتلك التجربة السابقة يعيد استنساخها الفرنسي رينارد الذي اختار لاعبي الأهلي الذي يلعب في دوري يلو بعد هبوطه، وهما محمد الربيعي وهيثم عسيري.فذنك الثنائي الأهلاوي، المتواجدان في قائمة رينارد فريقهما يشارك بدوري الدرجة الأولى. وفي 5 مونديالات خاض منافساتها الأخضر السعودي، لم يسبق أن ضم أحد المدربين، أياً من لاعبي دوري الدرجة الأولى، باستثناء مونديالي 1994 و2022، مع الثنائي الأرجنتيني والفرنسي. وعندما استدعي حمزة إدريس إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كان يمثل فريق أحد الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم ذاته، فيما كان الدعيع يذود عن مرمى الطائي في المسابقة ذاتها.