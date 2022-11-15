واصل المنتخب الوطني أمس (الإثنين) تدريباته في معسكره المقام حالياً في مدينة الرياض، استعداداً لمواجهته الودية أمام منتخب كرواتيا غداً الأربعاء، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022، التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.ميدانياً، أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على استاد الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.ويختتم «الأخضر» اليوم الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة مساءً على استاد الأمير فيصل بن فهد، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.