تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو الجوهرة مساء اليوم (الثلاثاء) عند تمام الساعة التاسعة، لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يجمع منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة بنظيره منتخب قطر في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم والمقامة حالياً في محافظة جدة.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد أن تأهل بجدارة واستحقاق للنهائي، إذ تصدر منتخبات المجموعة الثانية ومن ثم قلب تأخره أمام منتخب عمان لفوز بهدفين لهدف في دور الأربعة، ويطمح نجوم الأخضر للتتويج بهذا اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى في النسخة الماضية عندما خسر في النهائي أمام الأردن.ويعتمد المدرب الوطني سعد الشهري على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود المهاجم محمد مران في خط المقدمة وخلفه الثلاثي زياد الجهني وأحمد الغامدي ومصعب الجوير، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالرحمن الصانبي وأمامه رباعي الدفاع محمد أبو الشامات ومشعل الصبياني وريان حامد وحسين الصبياني، وفي المحور الثنائي عوض الناشري ونايف مسعود، فيما يدخل منتخب قطر هذا اللقاء بعد أن تصدر المجموعة الأولى، وفي دور الأربعة انتصر على منتخب سوريا بركلات الترجيح، ويبحث عن تتويجه الأول بعد أن حل ثالثاً في النسخة الأولى كأفضل إنجاز للعنابي.