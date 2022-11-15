تمنى المدرب الوطني عادل الثقفي أن يوفق لاعبو المنتخب السعودي الأول في تقديم المستويات الفنية التي تعكس التطور الكبير الذي شهدته الكرة السعودية، في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الحكيمة، مبيناً أن كلمات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمنتخبنا الوطني خلال استقباله لهم بجدة في شهر أكتوبر الماضي هي الدافع للظهور بالصورة الفنية الجيدة خلال مباريات كأس العالم القادمة، إذ طالب لاعبي الأخضر بأن يستمتعوا بمبارياتهم في مونديال 2022، وأن يؤدوا مباريات المجموعة في كأس العالم دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي في ظل صعوبة مباريات المجموعة التي ستكون أمام منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وأنه ليس متوقعاً من الأخضر تحقيق النتائج الإيجابية في المونديال القادم.وأكد الثقفي أن منتخبنا الوطني يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرياضية التي حرصت على توفير كافة الإمكانات للجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد، وتهيئة المعسكرات الخارجية المناسبة لإعداد الأخضر لمونديال 2022، وثقتنا كبيرة في المدرب رينارد واللاعبين لتقديم المستويات الفنية الجيدة في المونديال القادم. ووجه الثقفي رسالة للاعبي الأخضر بقوله: «ثقتنا فيكم كلاعبين كبيرة بتقديم كل ما لديكم في كأس العالم القادمة، والظهور المشرف في المونديال السادس في تاريخ الكرة السعودية ورفع راية الوطن في المحفل العالمي».