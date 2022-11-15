يعيش هتان باهبري حالة ارتياح كبيرة عقب تواجده في القائمة النهائية للمنتخب السعودي، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022، واستطاعت عائلة باهبري تهيئة الأجواء المناسبة له للتفرغ لمشاركاته مع الأخضر سواء الرسمية أو الودية مما ساهم في ظهوره بشكل فني مع الأخضر وحضوره في المونديال الثاني بعد أن تواجد للمرة الأولى في مونديال روسيا 2018، وبمتابعة واهتمام والديه ودعائهما الدائم له قبل أي مباراة يخوضها مع الأخضر، وكذلك زوجته وأبناؤه سلطان وسعود والجوهرة، الذين دائماً يكونون متفائلين بتألقه مع الصقور الخضر في جميع المباريات.وكان باهبري وقع أول عقد في مسيرته الاحترافية مع الفريق الاتحادي لمدة خمس سنوات، وحقق مع العميد كأس الملك 2013، ثم انتقل لفريق الخليج بنظام الإعارة لموسمي 2014، 2015 ثم تعاقد معه لموسم إضافي حتى 2016.وتعاقد معه الشباب في 2016 لمدة ثلاثة مواسم استطاع من خلال تألقه مع الفريق الشبابي ارتداء قميص المنتخب السعودي والمشاركة في كأس الخليج الثالثة والعشرين بالكويت، ومن ثم مواصلة مشواره مع الأخضر بالحضور في كأس العالم في روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وانتقل في 2019 لنادي الهلال بعقد لمدة ثلاثة مواسم، نجح مع الزعيم في تحقيق دوري المحترفين السعودي مرتين 2020 ‏و2021 وكأس الملك 2020 ودوري أبطال آسيا 2019 والمشاركة في مونديال أندية العالم 2019 وحصد المركز الرابع، وشارك مع المنتخب السعودي في كأس الخليج الرابعة والعشرين. وعاد مجدداً لنادي الشباب بعد أن وقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي الهلال ونجح مع شيخ الأندية في الظهور الفني الرائع الذي قاده للمرة الثانية للتواجد مع المنتخب السعودي في كأس العالم.