قرر المدير الفني لمنتخبنا الوطني إيرفي رينارد، استبعاد اللاعب فهد المولد من القائمة المشاركة في كأس العالم 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام للقائمة في قرار وصفه الأكاديمي والمستشار القانوني حسن رديف بالنظامي، وقال بأن قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتخفيض عقوبة المولد نافذ ويعد صحيحاً نظاماً حتى ينقض من محكمة كاس، التابعة للاتحاد الدولي فيفا، ويحق بناء عليه للاعب المشاركة مع النادي والمنتخب، وعليه فالقرار فني رياضي لأحقية اللاعب في المشاركة حتى تاريخه، ويعد أيضاً إجراء احترازياً نظامياً بني على وجود معطيات قانونية تتعلق بالاستئناف المقدم من لجنة مكافحة المنشطات الدولية. فمن الأفضل عدم ضمه لتشكيلة المنتخب للتأثير الفني على المنتخب في حالة صدور قرار بنقض قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي.يذكر أن فهد المولد صدر بحقه قرار إيقاف من لجنة المنشطات في منتصف مايو الماضي لمدة 18 شهراً واستأنف اللاعب بعد الاستعانة بمحامين ضد قرار لجنة المنشطات في مركز التحكيم الرياضي السعودي والذي أصدر قراره في أواخر شهر أغسطس بالاكتفاء بمدة الإيقاف 3 أشهر وعاد على إثر ذلك في أواخر شهر سبتمبر الماضي للانضمام لمعسكر المنتخب في المرحلة الثانية في إسبانيا بعد أن تغيب عن مرحلة الإعداد الأولى نظير إيقافه من لجنة المنشطات ليتم استدعاؤه مجدداً لقائمة الأخضر في معسكر أبو ظبي ضمن مرحلة الإعداد الثالثة والتي اختتمت (الخميس) الماضي 10 نوفمبر قبل أن يقرر المدرب رينارد استبعاده من القائمة وضم العابد بدلاً عنه قبل إغلاق مهلة تسليم القوائم النهائية للمنتخبات اليوم (الاثنين) 14 نوفمبر للجنة المنظمة للمونديال.