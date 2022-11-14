خالف أسطورة كرة القدم الكاميرونية مهاجم برشلونة السابق وسفير كأس العالم 2022 صامويل إيتو، كل التوقعات ورشح منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم بنسخته الحالية، مؤكداً أن منتخب الأسود غير المروّضة سينجح في كتابة التاريخ، وصناعة المجد، ليصبح أول منتخب أفريقي يتوَّج بلقب المونديال.وأضاف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أنه ما من شيء سيعادل فرحته بمشاهدة منتخب بلاده وهو يرفع كأس العالم في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر القادم.وقال: «يومها سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز بالألقاب حلم لأي لاعب، وبصفتي رئيساً للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ستغمرني سعادة لا توصف بتتويج منتخب بلادي ببطولة كأس العالم»، ولم تقتصر توقعات إيتو المتفائلة على منتخب الكاميرون فقط، بل شملت جميع المنتخبات الأفريقية الخمسة المشاركة في المونديال، حيث يتوقع تأهل المغرب للنهائي لمواجهة الكاميرون، ووصول جميع المنتخبات الأفريقية إلى دور الستة عشر، وتصدر الكاميرون والمغرب والسنغال لمجموعاتها في البطولة، مضيفاً: «المنتخبات الأفريقية تمتلك ما يؤهلها لأداء نتائج جيدة في كأس العالم، ولكننا حتى الآن لم نقدم أفضل ما لدينا خلال مشاركاتنا في المونديال، لقد تعلمنا من البطولات السابقة، وخبراتنا تزداد مع كل مشاركة، وأعتقد أن الأداء المشرف لم يعد يكفي، نحن الآن جاهزون للتتويج».