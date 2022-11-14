حطت الكأس الأصلية لكأس العالم رحالها في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، آخر محطة لها، ضمن جولتها العالمية بعد أن طافت عدداً من المدن في العالم لتواصل جولتها إلى المملكة العربية السعودية في كل من مدينة جدة والرياض ثم الظهران.ويأتي ذلك احتفاءً ببدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم 2022. وجاء هذا الحدث ضمن جلسة حوارية عقدها المركز بعنوان «كرة القدم: لعبة التعاون الكبرى» مساء (السبت) 12 نوفمبر 2022، وضمن لقاءات موسم إثراء للإبداع (تنوين) الذي اختتم نسخته الخامسة بحضور تجاوز 40 ألف زائر وزائرة.وتناولت الجلسة أهم الأحاديث عن شغف كرة القدم قدمها كل من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والنجم الإسباني السابق ديفيد فيا واللاعب السعودي الدولي السابق سامي الجابر ونازلي بيربيروغلو المدير العام لكأس العالم لكرة القدم 2022 في شركة كوكاكولا، وأدارها الإعلامي الرياضي خالد العرافة، وسط حضور وتفاعل حشد كبير من الجمهور الذين استمتعوا بمشاهدة لاعبيهم المفضلين. واستعرضت الجلسة أبرز قصص الانتصارات والإخفاقات الكروية من المتحدثين، وكيف ألهمت هذه اللعبة -الأكثر شعبية- الجمهور من خلال قوة الإبداع على أرض الملعب، وكيف تجلى أثر هذه اللعبة المحبوبة على حياة الناس وهي تجمع الفرق والمشجعين والأمم والشعوب من جميع أنحاء العالم معًا داخل نطاق واحد، يجمعهم فقط حب الرياضة.وفي نهاية الجلسة كشف النجم الإسباني دافيد فيا حامل لقب كأس العالم 2010 النقاب عن الكأس، كما وزع عدداً كبيراً من الكرات الأصلية لكأس العالم بمعية النجم السعودي سامي الجابر.