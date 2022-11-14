بعد أن حرمت الإصابة النجم نواف العابد من الظهور الأول مع المنتخب السعودي في كأس العالم روسيا 2018، تلقى العابد صباح أمس، نبأ ساراً بتواجده مع الأخضر للمرة الأولى في مونديال 2022، بقرار من المدرب رينارد كالشمعة التي أضاءت الطريق للاعب بالحضور مع زملائه في المحفل العالمي المرتقب، بعد أن كان خارج القائمة النهائية التي أعلنت (الجمعة) الماضي.وعاش العابد وعائلته وأصدقاؤه ومحبوه فرحة كبرى بقرار تواجده مع الصقور الخضر في المونديال، والمساهمة في تقديم الصورة المشرفة التي تعكس تطور الكرة السعودية.ووجه العابد رسالة لزميله النجم فهد المولد عبر السناب قائلاً: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.. الخيرة فيما اختاره الله.. والله يعوض الكابتن فهد المولد.. خبر محزن.. ولكن بإذن الله فهد أقوى.. خيرة إن شاء الله يا أبو مساعد».