عاش النجم هتان باهبري فرحة كبرى عقب أن تم اختياره من قبل المدرب رينارد للتواجد مع الأخضر ضمن القائمة النهائية لكأس العالم 2022.واستطاع باهبري تحقيق حلمه بالحضور مع الصقور الخضر في المونديال للمرة الثانية، بعد أن شارك في المرة الأولى في كأس العالم روسيا 2018. وجاء تواجد اللاعب في المحفل العالمي للمرة الثانية عبر بوابة نادي الشباب الذي عاد له مجدداً في صيف عام 2021.ونجح باهبري من خلال ظهوره الفني اللافت مع الفريق الشبابي في الموسمين الماضي والحالي، في ظل توافر كافة الإمكانات من قبل الإدارة الشبابية والجهازين الإداري والفني والطبي، ودعم الجماهير الشبابية له، إلى جانب التعاقد مع المعد البدني البرازيلي غارسيا الذي تكفل برواتبه من أجل إعداده بدنياً ولياقياً خلال الموسم الحالي لتقديم المستويات الفنية مع الأخضر في التصفيات الآسيوية التي تأهل من خلالها الأخضر للمونديال، إضافة للعطاءات الفنية التي قدمها خلال المباريات الودية التي شارك فيها تحت إشراف المدرب رينارد.ويتمنى باهبري أن يكون عند حسن ظن القيادة الرياضية والجهازين الفني والإداري وأن يساهم مع زملائه في تشريف الوطن في المونديال، وأن يلعبوا ويستمتعوا من خلال المباريات التي سيخوضونها في المحفل العالمي.وشكر باهبري رب العالمين ووالديه وزوجته وأشقاءه وأصدقاءه ومحبيه على وقوفهم معه حتى حقق حلمه بالتواجد في ثاني مونديال بتاريخه، واعداً الجماهير السعودية بأن يقدم مستويات فنية رائعة مع الأخضر.