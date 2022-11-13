يدش المنتخب السعودي الأول معسكره، اليوم الأحد، في الرياض ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم التي ستنطلق يوم الأحد القادم الـ20 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد الراحة التي منحها المدرب رينارد للاعبين يومي الجمعة والسبت الماضيين، عقب ختام معسكر أبوظبي يوم الخميس الماضي. وسينضم لمعسكر الرياض الأخير استعداداً للمونديال، 26 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب، وهم: محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري، علي الحسن، رياض شراحيلي، عبدالله عطيف، فهد المولد، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان.وسيبدأ رينارد التحضير للقاء الودي الأخير أمام منتخب كرواتيا، الذي سيقام عند الساعة الـ1:00 ظهراً بتوقيت المملكة يوم الأربعاء القادم 16 نوفمبر الجاري بالرياض ضمن ختام البرنامج الإعدادي للمونديال، وسيعمد مدرب الأخضر للاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الأولى أمام منتخب الأرجنتين عند الساعة الـ1:00 ظهر يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، وسيبدأ القائد سلمان الفرج برنامجه التأهيلي بعد خضوعه للراحة أسبوعاً.يذكر أن المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.