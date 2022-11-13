أبدى النجم فهد المولد سعادته البالغة بتواجده مع الأخضر في كأس العالم، وقال: بإذن الله سنكون أهلاً للثقة ونقدم مشاركة مشرفة تعكس اهتمام ودعم الجميع لنا.وأكد المولد أن تواجده في المونديال للمرة الثانية في تاريخه يعتبر بمثابة اللحظات الجميلة والتاريخية، مقدماً شكره للقيادة الرياضية والجهازين الفني والإداري على تواجده مع الأخضر في المونديال.واختتم حديثه بقوله: «إن زملائي الذين لم يتم اختيارهم ضمن القائمة النهائية سيكونون معنا بقلوبهم، ونحن أسرة واحدة، وبمشيئة الله سنعمل على الظهور بشكل مختلف في كأس العالم 2022، ونقدم كل ما لدينا من أجل الوطن وإسعاد الجماهير الرياضية».